Greta: "Bene i consigli di Trump sulla rabbia. Anche lui ha problemi"

AGI - Greta Thunberg ha rimandato al mittente le accuse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di essere "una piantagrane" con problemi di gestione della rabbia. "Riceverò volentieri tutte le raccomandazioni per trattare questi cosiddetti problemi di gestione della rabbia, poiché, a giudicare dal suo impressionante curriculum, sembra che anche lui ne soffra", ha ironizzato Thunberg sul suo account Instagram. Greta ha anche ringraziato Trump per le parole "molto lusinghiere" sul suo carattere e la preoccupazione per il suo stato mentale.
La giovane attivista svedese è stata espulsa lunedì da Israele insieme a un gruppo di 135 membri della Global Sumud Flotilla con cui aveva cercato di forzare il blocco navale e portare aiuti a Gaza.