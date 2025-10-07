Crolla hotel in ristrutturazione, 4 dispersi in Spagna

AGI - Quattro persone sono disperse e dieci sono rimaste ferite nel crollo parziale di un edificio in ristrutturazione nel centro di Madrid. Un solaio di una palazzina in Calle Hileras ha ceduto durante i lavori di trasformazione da uffici in hotel. Le informazioni disponibili nel Catasto indicano il 1965 come anno di costruzione dell'edificio, che si sviluppa su sei piani e un seminterrato, per un totale di 6.745 metri quadrati. I vigili del fuoco del Comune di Madrid, i cani della Polizia Nazionale e Municipale e i droni sono al lavoro per ritrovare i dispersi. Dei tre operai rimasti feriti, uno è in condizioni gravi.
L'edificio era in fase di ristrutturazione per far posto a un hotel a quattro stelle. Un operaio impegnato sul posto afferma che "all'interno potevano esserci fino a 40 persone. Al momento del crollo, si è sentito un rumore proveniente dalla soletta di cemento, seguito da una nuvola di fumo", racconta uno degli operai, che ha preferito non rivelare il suo nome.