La solitudine di Macron, lunga camminata sulle rive della Senna

AGI - Il presidente Emmanuel Macron è tornato all'Eliseo dopo aver camminato a lungo sulle rive della Senna, sull'Isola dalla Cite', telefono in mano. Lo riferisce l'emittente Bfmtv che pubblica alcune foto e video simbolo che mostrano la solitudine di Macron, dopo aver accettato le dimissioni del primo ministro Sebastien Lecornu. Il presidente si è recato anche al Pantheon per una prova generale in vista dell'ingresso al Pantheon, giovedì, con una cerimonia ufficiale, di Robert Badinter.
