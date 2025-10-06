Shutdown, colloqui in stallo. E ora serpeggia la preoccupazione

AGI - Lo shutdown comincia a far male. Funzionari dell'amministrazione Trump e importanti esponenti repubblicani hanno ammonito che gli americani sentiranno sempre più il peso per il blocco delle attività non essenziali del governo statunitense, ora che si stanno finalizzando i piani per il licenziamento di migliaia di dipendenti federali.
Sebbene lo shutdown faccia ormai parte del panorama politico americano - è notorio che ai dipendenti federali conviene avere sempre in banca l'equivalente di tre mesi di stipendio se non vogliono trovarsi in serie difficoltà - questa volta la posta in gioco è più alta.
Trump incolpa i Democratici per i licenziamenti
Il President Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'amministrazione ha già iniziato a licenziare - non solo a mettere in cassa integrazione - i dipendenti pubblici. "Sta succedendo proprio ora. È tutta colpa dei Democratici. I Democratici stanno causando la perdita di molti posti di lavoro", ha detto Trump, incolpando i suoi rivali come ha fatto fin dall'inizio dell'impasse.
Stallo nei colloqui e questione Obamacare
Lo shutdown, al suo quinto giorno, non accenna a concludersi e un esponente di spicco del partito democratico ha dichiarato che da quasi una settimana non ci sono colloqui tra i leader del Congresso.
Kevin Hassett, direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato alla CNN che c'è speranza di progressi nei colloqui nella prossima settimana e che si concentreranno sulla questione della scadenza dei sussidi sanitari dell'Obamacare.
Il leader della maggioranza repubblicana al Senato ha riconosciuto che le parti sono attualmente "in una situazione di stallo". "La situazione diventerà spiacevole", ha dichiarato il senatore John Thune al programma di Fox News "Sunday Morning Futures", e ha aggiunto che dietro le quinte si parla della potenziale estensione dei sussidi per l'Obamacare. Quanto potrebbe durare lo shutdown? "Finché i Democratici lo vorranno", ha detto Thune. Ma i Repubblicani controllano le leve del potere a Washington, e i Democratici hanno attribuito a loro la responsabilità del fallimento. I Democratici, di minoranza, cercano di costringere i Repubblicani ad affrontare la questione dei sussidi sanitari bloccando una risoluzione di finanziamento temporaneo sostenuta da Trump, che necessita di una manciata dei loro voti. A marzo, quando si è profilata l'ultima minaccia di una chiusura, i Democratici sono stati i primi a muoversi, votando a favore di una risoluzione repubblicana. Ora chiedono negoziati.
L'impatto sui contribuenti e l'economia
"Se i Repubblicani continuano a rifiutarsi di estendere i crediti d'imposta dell'Affordable Care Act (Obamacare), decine di milioni di contribuenti americani subiranno un aumento drastico di premi, co-pagamenti e franchigie", ha dichiarato il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries nel programma "Meet the Press" della NBC. Le preoccupazioni per lo shutdown sono trasversali ai partiti, secondo un sondaggio di CBS News pubblicato domenica, secondo cui solo il 28% degli americani sostiene la gestione della crisi da parte dei Repubblicani al Congresso, mentre i Democratici al Congresso hanno ricevuto il 27%. L'effetto dello shutdown sull'economia sta scuotendo gli americani, con il 49% degli intervistati che si è dichiarato molto preoccupato e il 31% piuttosto preoccupato, rispetto a solo il 20% che ha dichiarato di non esserlo affatto.
Precedenti e costi dello shutdown
L'ultimo shutdown governativo del Paese, iniziato a dicembre 2018, si è verificato durante il primo mandato presidenziale di Trump e ha avuto la durata record di 35 giorni. Il Congressional Budget Office, un ente indipendente, ha stimato che è costato all'economia statunitense circa 11 miliardi di dollari.