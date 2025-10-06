Putin compie 73 anni: tra lavoro, riserbo e chiamate internazionali

AGI - Vladimir Putin compie domani 73 anni. E come da tradizione, il presidente russo passerà la giornata del suo compleanno lavorando, ha tenuto a sottolineare il Cremlino anticipando alcuni degli appuntamenti: Putin incontrerà i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza russo e avrà numerose telefonate internazionali.
"Senza dubbio, il presidente ha fatto progetti personali. Un compleanno è un compleanno, ma conosco i suoi programmi di lavoro. Il presidente incontrerà i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza domani pomeriggio", ha detto il portavoce Dmitri Peskov, ricordando che di solito i leader stranieri fanno gli auguri a Putin. "Sono previste molte telefonate internazionali per domani, vi terremo aggiornati", ha aggiunto.
Vladimir Putin è nato il 7 ottobre 1952 nell'allora Leningrado, oggi San Pietroburgo. Ma la vita privata di Putin - alla guida del Paese da un quarto di secolo - è una sorta di segreto di Stato in Russia.
Il portavoce del Cremlino non si è sbilanciato sui festeggiamenti in famiglia del presidente, che in passato ha celebrato il suo genetliaco anche con colleghi stranieri considerati "amici", come l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
Sulla parte privata dei festeggiamenti, Peskov si è limitato a rispondere ai giornalisti che gli chiedevano come i nipotini del presidente gli avrebbero fatto gli auguri: "Proprio come tutti i nipoti con i nonni, cordialmente e con amore".
Per il grande riserbo che avvolge la vita del leader russo, gli stessi nomi delle figlie avute dalla ex moglie Lyudmila Shkrebneva - con cui ha divorziato nel 2013 - sono diventati noti al grande pubblico solo pochi anni fa e grazie a inchieste giornalistiche: Maria Vorontsova, classe 1985, e Katerina Tikhonova, del 1986, entrambe sanzionate dagli Usa e nella black list dell'Ue.
In un'intervista al regista americano Oliver Stone, nel 2017, Putin confesso' di essere nonno ma ufficialmente non si hanno informazioni su chi siano i nipoti. Dovrebbero essere due, entrambi figli di Maria, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2016. Si vocifera da anni anche di relazioni extraconiugali che potrebbero aver dato a Putin altri figli.
Il compleanno del presidente russo coincide anche con una tragica ricorrenza nel Paese: l'uccisione a Mosca nel 2006, sul pianerottolo di casa, della giornalista d'inchiesta e critica del Cremlino, Anna Politkovskaya. Il mandante del suo omicidio a distanza di quasi 20 anni non è ancora stato individuato ma all'epoca qualcuno defini' la sua morte un "regalo" per Putin.