Nobel per la medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi

AGI - Il Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato lunedì ai ricercatori americani Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e allo scienziato giapponese Shimon Sakaguchi per le loro ricerche su come l'organismo controlla il sistema immunitario. Il Premio Nobel riconosce le loro "scoperte riguardanti la tolleranza immunitaria periferica", ha annunciato il Comitato svedese. "Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina di quest'anno si concentra su come controlliamo il nostro sistema immunitario in modo da poter combattere ogni microbo immaginabile evitando al contempo le malattie autoimmuni", ha spiegato Marie Wahren-Herlenius, professoressa presso l'Istituto Karolinska.
Chi sono i tre studiosi
Brunkow, classe 1961, lavora all'Institute for Systems Biology di Seattle.
Ramsdell, immunologo, dall'inizio del 2016 è direttore di ricerca presso il Parker Institute for Cancer Immunotherapy di San Francisco. Ramsdell e il suo team hanno identificato la proteina Forkhead Box P3 (FOXP3) nei bambini affetti dalla sindrome IPEX, una grave malattia autoimmune. Hanno inoltre determinato che FOXP3 svolge un ruolo cruciale nello sviluppo delle cellule T regolatrici. Nel 2017, Ramsdell ha ricevuto, insieme allo stesso Shimon Sakaguchi e Alexander Rudensky, il premio Crafoord per la ricerca sulla poliartrite, grazie alla sua "scoperta di cellule T regolatrici che contrastano le risposte immunitarie dannose nell'artrite e in altre malattie autoimmuni".
Sakaguchi, infine, è un immunologo e professore emerito dell'Università di Osaka. è noto soprattutto per la scoperta delle cellule T regolatrici insieme a Ramsdell e per aver descritto il loro ruolo nel sistema immunitario. Questa scoperta è utilizzata nel trattamento del cancro e delle malattie autoimmuni.