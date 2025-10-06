No all'invio della Guardia nazionale, un giudice federale sfida Trump (che l'aveva nominato nel 2019)

AGI - Un giudice federale, Karin Immergut, ha temporaneamente impedito all'amministrazione Trump di schierare qualsiasi unità della Guardia Nazionale in Oregon, inclusa la Guardia Nazionale della California. Lo riporta la AP, dopo che California e Oregon hanno richiesto l'ordinanza restrittiva temporanea in contrasto alla decisione di ieri mattina del Presidente di inviare membri della Guardia dalla California all'Oregon.
Sabato, lo stesso giudice aveva temporaneamente impedito all'amministrazione di schierare truppe della Guardia Nazionale dell'Oregon a Portland.
Scontro tra Casa Bianca e Stati democratici
Cresce la tensione, dunque, tra la Casa Bianca e diversi Stati governati dai Democratici dopo la decisione del presidente Donald Trump di dispiegare centinaia di membri della Guardia Nazionale del Texas in Illinois, Oregon e altre aree del Paese. Il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha definito l'operazione una vera e propria "invasione di Trump", denunciando l'assenza di qualunque coordinamento con le autorità statali. "Questa sera il presidente Trump ha ordinato il dispiegamento di 400 membri della Guardia Nazionale del Texas in Illinois, Oregon e altrove. Nessuno del governo federale mi ha contattato", ha scritto Pritzker su X, "Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome: è l'invasione di Trump. È cominciata con gli agenti federali, presto includerà anche membri della Guardia dell'Illinois federalizzati contro la nostra volontà, e ora coinvolge truppe di un altro Stato".
La replica del Governatore del Texas
Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha confermato di aver "autorizzato pienamente il Presidente" a richiamare 400 membri della Guardia per "garantire la sicurezza dei funzionari federali", invitando Pritzker a "far rispettare la protezione dei dipendenti pubblici o lasciare che la Guardia del Texas lo faccia al suo posto".
Precedenti dispiegamenti e nuovi blocchi
Negli ultimi mesi Trump ha già dispiegato unità della Guardia Nazionale in diverse città americane, tra cui Los Angeles, Washington e Memphis, provocando proteste diffuse e accuse di abuso di potere. La decisione è arrivata poche ore dopo che un giudice federale in Oregon, Karin Immergut - nominata dallo stesso Trump nel 2019 - aveva emesso un'ordinanza restrittiva che bloccava la mobilitazione della Guardia Nazionale della California a Portland.
La sfida della California e le azioni legali
Nonostante il divieto, il governatore della California, Gavin Newsom, ha confermato domenica sera che "300 membri della Guardia californiana sono già in viaggio verso l'Oregon", denunciando un'azione "sconsiderata e autoritaria" del Presidente. "Porteremo di nuovo questa battaglia in tribunale. Il pubblico non può restare in silenzio di fronte a un simile abuso di potere", ha scritto Newsom su X. Anche il procuratore generale dell'Oregon, Dan Rayfield, ha annunciato di essere "pronto ad agire legalmente contro la Casa Bianca" per contrastare il dispiegamento delle truppe.
Chi è Karin Immergut
Karin Immergut, nominata nel 2019 dall'allora presidente Donald Trump, è finita inevitabilmente sotto i riflettori per la decisione di bloccare temporaneamente un ordine dell'attuale amministrazione di schierare la Guardia Nazionale in Oregon.
Sessantaquattro anni, nata a Brooklyn da genitori austriaci e svedesi, Immergut è considerata una giurista di solida formazione conservatrice ma di orientamento pragmatico. Dopo la laurea all'Amherst College e il dottorato in legge all'Università di Berkeley, ha iniziato la carriera nel settore pubblico come assistente del procuratore federale a Los Angeles, distinguendosi nei casi di narcotraffico e reati finanziari. Negli anni '90 collaborò all'indagine dell'Independent Counsel Kenneth Starr contro Bill Clinton, partecipando all'interrogatorio di Monica Lewinsky nel 1998. Successivamente fu procuratrice degli Stati Uniti per l'Oregon, nominata da George W. Bush, e poi giudice della Multnomah County Circuit Court.
La nomina e gli incarichi attuali
Nel 2018 Trump ne annunciò la nomina al Distretto federale dell'Oregon, confermata dal Senato l'anno seguente con voto bipartisan. Dal 2024 è anche membro della Foreign Intelligence Surveillance Court, incaricata di supervisionare le attività di intelligence interna.
Una figura indipendente e di equilibrio
Immergut è considerata una figura indipendente: pur nominata da Trump, ha più volte emesso decisioni che hanno limitato i poteri dell'esecutivo, richiamandosi ai vincoli costituzionali e all'autonomia degli Stati. La sua ultima ordinanza, che blocca temporaneamente un intervento federale a Portland, è stata definita dai media americani "un raro esempio di equilibrio istituzionale in un'epoca di forte polarizzazione politica".