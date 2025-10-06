Merz minaccia il boicottaggio se Israele esclusa dall'Eurovision
La Germania è uno dei "Big Five" dell'Eurovision Song Contest - insieme a Francia, Italia, Spagna e Regno Unito
AGI - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che la Germania non parteciperà all'Eurovision Song Contest del prossimo anno se Israele verrà escluso dalla competizione. Merz ha dichiarato che "sosterrà" il ritiro dal concorso in caso di esclusione di Israele. "Penso che sia uno scandalo che se ne parli", ha affermato. "Israele ha un posto li'".
La Francia ha confermato la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026, mentre la Spagna ha dichiarato che si ritirerà se Israele verrà escluso.