È sparita una lastra antica dalla necropoli di Saqqara
È sparita una lastra antica dalla necropoli di Saqqara
Home>Estero

È sparita una lastra antica dalla necropoli di Saqqara

Poche settimane fa era scomparso dal Museo Egizio un bracciale reale del faraone Amenemope
È sparita una lastra antica dalla necropoli di Saqqara
Mohamed el-Shahed / AFP - Mohamed Mujahid (a sinistra), capo della missione egiziana che ha scoperto la tomba dell'antico nobile egizio "Khewi" risalente alla V dinastia (2494-2345 a.C.)
museo egizio necropoli saqqara
di lettura

AGI - Le autorità egiziane hanno avviato un'indagine sulla scomparsa di un'antica lastra in calcare dal sepolcro di Khentika, situato nell'area archeologica di Saqqara, a sud de Il Cairo. In un comunicato diffuso ieri, il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, Mohamed Ismail Khaled, ha confermato che la vicenda è stata deferita alla Procura per un'immediata indagine e che "tutte le procedure legali necessarie sono in corso".

ADV

Secondo quanto precisato dalle autorità, riprese dalla stampa locale, il caso appare particolarmente sconcertante poiché la tomba di Khentika – scoperta negli anni Cinquanta e utilizzata in seguito come deposito di reperti – era completamente sigillata e non veniva aperta dal 2019. Il ministero del Turismo e delle Antichità segue da vicino l'inchiesta in coordinamento con gli altri organismi competenti.

ADV
È sparita una lastra antica dalla necropoli di Saqqara
Khaled DESOUKI / AFP - La necropoli di Saqqara

A settembre un'altra sparizione

L'episodio si aggiunge a un altro caso recente che ha destato preoccupazione per la tutela del patrimonio archeologico egiziano. Nel settembre scorso, il ministero del Turismo e delle Antichità aveva denunciato la sparizione di un bracciale reale appartenente al faraone Amenemope (regnante tra il 993 e il 984 a.C.) da un laboratorio di conservazione del Museo Egizio del Cairo.

Leggi anche:
Bracciale d'oro di 3.000 anni fa scomparso dal museo del Cairo
Braccialetto d'oro di 3.000 anni fa scomparso dal museo Egizio del Cairo
Il gioiello, sparito dal laboratorio di restauro, risale al regno di Amenemope, faraone della XXI dinastia egizia

Dopo le indagini, il ministero dell'Interno egiziano ha confermato che il gioiello era stato trafugato da uno specialista in restauro, venduto più volte e infine fuso.

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV