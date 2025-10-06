Avvistati droni a Oslo, ritardi in aeroporto

ADV
AGI - Alcuni atterraggi sono stati ritardati all'aeroporto di Oslo dopo l'avvistamento di alcuni droni segnalato da un pilota della Norwegian Air intorno a mezzanotte. Lo riferisce l'agenzia stampa Ntb. "Uno o più aerei hanno atteso in aria fino al chiarimento della situazione. Nessun aereo è partito per destinazioni alternative", ha dichiarato un portavoce dell'operatore aeroportuale Avinor. Al momento la polizia spiega che il pilota aveva "pensato" di aver visto "dai tre ai cinque droni" ma la presenza di apparecchi senza pilota nei pressi dello scalo non è stata ancora confermata.
