Iin Egitto riapre la tomba di Amenofi III. Ma il faraone non c'è

AGI - La tomba del faraone Amenofi III, una delle più grandi della Valle dei Re e delle Regine, nell'Egitto meridionale, è stata ufficialmente aperta al pubblico dopo anni di restauro. Il ministro egiziano del Turismo e delle antichità, Sherif Fathy, ha presentato ai giornalisti il sito recentemente restaurato, che risale a oltre 3.000 anni fa. Mohamed Ismail Khaled, presidente del Consiglio supremo egiziano delle Antichità, ha affermato che il restauro ha richiesto oltre due decenni di "lavoro incredibilmente delicato, poiché la tomba stava subendo un grave deterioramento".
L'immenso spazio vanta dipinti murali dal pavimento al soffitto, il cui blu brillante risplende anche nella penombra. Al centro, i visitatori possono ammirare l'imponente coperchio del sarcofago di granito di Amenofi, inciso con geroglifici, troppo pesante per essere trasportato via come il resto del contenuto della tomba. Il sito fu documentato per la prima volta nel 1799, durante la breve conquista napoleonica dell'Egitto.
La caratteristica che rende unica la tomba
Dopo una lunga storia di scavi, saccheggi e gravi danni, fu restaurato con il sostegno del governo giapponese e dell'Unesco. Scavata sul fianco di una collina sulla riva occidentale del Nilo, di fronte alla città di Luxor, la tomba è "decorata con pitture murali tra le più raffinate tra quelle sopravvissute nelle tombe reali della XVIII dinastia", secondo la missione giapponese dell'Unesco.Decenni di deterioramento avevano esposto la struttura al rischio di crollo. Per salvarlo, hanno lavoro oltre 260 specialisti.
Amenofi III salì al trono da adolescente e governò per circa quattro decenni di prosperità, stabilità e splendore artistico prima di morire nel 1349 a.C. all'età di 50 anni. Fu sepolto nella famosa necropoli tebana, dove re, regine, sacerdoti e scribi reali dell'antico Egitto furono sepolti tra il XVI e l'XI secolo a.C.
Dov'è finita la mummia di Amenofi III
In seguito agli scavi francesi e britannici del 1799 e del 1915, la maggior parte del contenuto della tomba fu trasferita al Museo del Louvre di Parigi, al Metropolitan Museum di New York e al Castello di Highclere nel Regno Unito, secondo la Waseda University in Giappone. La mummia e il sarcofago di Amenofi III sono conservati nel Museo Nazionale delle Civiltà Egizie del Cairo, mentre il Museo Egizio di Tahrir e il nuovo Grand Egyptian Museum della capitale ospitano statue colossali del faraone seduto accanto alla moglie.