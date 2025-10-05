Missili su Leopoli, i jet polacchi si alzano in volo

AGI - Diverse regioni dell'Ucraina, anche a ovest, sono dall'alba di nuovo sotto un attacco combinato di missili e droni delle forze russe. Lo riferisce Ukrinform. L'allarme aereo è scattato a Kiev, e raid sono stati segnalati a Ivano-Frankivsk, Ternopil, Khmelnytskyi, Chernihiv. Particolarmente colpita Leopoli. Il sindaco, Andriy Sadovyi, ha riferito che una parte della città è rimasta senza corrente e anche i servizi di trasporto pubblico sono in parte fermi. Il raid ha provocato diversi incendi e Sadovyi ha invitato la popolazione a tenere le finestre chiuse per evitare di respirare fumi tossici.
Gli aerei polacchi e alleati sono stati fatti alzare in volo in seguito alle attività dell'aviazione e dei droni russi nello spazio aereo dell'Ucraina. Lo ha riferito su X il Comando operativo delle forze armate polacche. Jet da combattimento operano nello spazio aereo polacco, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar di terra sono al massimo livello di allerta in tutta la Polonia.