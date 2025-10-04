Zaki non si fida di Trump: "Il piano di pace a Gaza è una trappola"

AGI - Il piano di pace di Trump? "È certamente una specie di trappola". Lo ha detto parlando con i cronisti a Novara - a margine di una manifestazione organizzata da Alleanza Verdi Sinistra - Patrick Zaki, l'attivista egiziano studente in Italia e poi prigioniero delle carceri del suo paese per 22 mesi.
Parlando degli ultimi sviluppi della vicenda di Gaza, Zaki ha ribadito che a suo parere il piano del presidente Usa "vuole solo tentare di legalizzare l'occupazione che in questo momento sta andando avanti in Palestina e portare avanti il suo piano di colonizzazione. Trump l'ha detto: lì vuole costruire la sua riviera. Quando propone accordi, sta solo portando avanti quel piano. Per me quindi è una proposta coloniale. E lo dimostra il fatto che siano coinvolti importanti uomini d'affari che vogliono investire molti soldi".