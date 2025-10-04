Mosca colpisce una stazione a Sumy, decine di feriti. Zelensky, russi sapevano stavano colpendo i civili. 

AGI - Decine di persone sono rimaste ferite in un attacco condotto da droni russi sulla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione nord-orientale ucraina di Sumy. Lo ha reso noto il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram, comunicando l'ennesimato attacco di Moscs L'esercito russo contro l'infrastruttura ferroviaria.
Zelensky ha definito il raid "crudele" e pubblicato un video che mostra un vagone del treno distrutto. "I russi non potevano ignorare che stavano colpendo i civili", ha sottolineato.
La risposta di Von der Leyen
L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa". È il messaggio di denuncia arrivato sui social dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'ultimo attacco russo alla stazione Shostka. "Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volonta' della Russia di prendere di mira i civili", si legge nel post, "l'Ue e i suoi partner globali devono continuare ad aumentare la pressione sulla Russia finche' non accettera' finalmente una pace giusta e duratura".