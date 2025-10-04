Attivista Flotilla: Stupri Hamas una bufala. Suor Anna Alfieri: dov’è chi difende diritti donne

AGI - "La bufala degli stupri" subiti dalle donne israeliane "è stata smascherata". "Vi dico di più: una di loro ha detto di sentirsi brutta perché non le era successo nulla". A pensarla così è una donna membro della Global Sumud Flotilla, Ana Alcalde, che in collegamento con il programma spagnolo 'En boca de todos'non ha esitato a smentire le violenze commesse da Hamas il 7 ottobre 2023.
Parole che hanno suscitato indignazione sui social e a cui ha replicato Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al merito della Repubblica e membro del Consiglio Nazionale Scuola della CEI.
"Credo che simili parole - ha detto all'AGI - dimostrino una sconcertante visione della realtà, intrisa di una visione ideologica che fa sì che si arrivi a negare le violenze atroci subite da chi la pensa in modo diverso dal proprio. L'ideologia nega, mistifica e sovverte la realtà dei fatti. Il problema gravissimo è la conseguenza dell'ideologia: la violenza, l'avversario che diventa nemico, la totale assenza del rispetto per la cultura della vita".
"Davanti a una simile affermazione - ha aggiunto Suor Anna - perché non si sono levate le voci degli uomini e delle donne che dedicano il loro impegno alla difesa dei diritti delle donne? Perché la condanna non è stata unanime? Dove sono le femministe che non esitano a denunciare il patriarcato causa prima e ultima delle violenze che le donne subiscono? Le donne israeliane hanno meno diritto di altre donne alla solidarietà trasversale ? Temo sempre la doppia morale che produce danni enormi civili e morali".
"La mancata condanna è la prova dell'ideologia che sta dietro: Israele è il nemico, Israele non ha vittime, Israele è il carnefice. Questo pensiero nasce da due errori - ha spiegato -, la mancata distinzione tra il popolo israeliano e chi attualmente lo governa, l'individuazione semplicistica che la guerra tra Israele e Palestina abbia una sola causa, ossia Israele. È chiaro che Israele sta attuando una reazione che è andata oltre misura, dall'altra però Hamas è una organizzazione terroristica che ha ancora ostaggi israeliani a distanza di quasi due anni dall'attacco".
"Pertanto - ha osservato - occorre lasciare lavorare le diplomazie dei Paesi che operano sia a livello politico, per trovare una mediazione tra le parti, sia a livello umanitario: perché, ce lo diciamo, gli aiuti della Flotilla sono un nulla rispetto agli aiuti che giungono a Gaza per vie ufficiali. Perché l'equipaggio non ha depositato gli aiuti dove il cardinale Pizzaballa aveva indicato, affinché raggiungessero veramente la popolazione di Gaza? È evidente che, dietro la nave Flotilla, lo scopo non era umanitario ma solo politico con rischi incalcolabili ignoti a chi pretende di sapere e non sa nulla di diplomazia, rapporti tra gli stati e pericoli conseguenti. Confido sempre nell'azione del nostro Governo, di tutta la politica a livello trasversale, affinché si trovino vie di unità, perché la divisione del Parlamento si traduce sempre nella violenza della piazza".