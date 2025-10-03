Usa, la pillola per abortire che fa infuriare la destra

AGI - La Food and Drug Administration, l'agenzia americana del farmaco, ha approvato una versione generica della pillola abortiva mifepristone, ampliando la disponibilità del farmaco in un momento, ha ricordato il New York Times, in cui l'amministrazione Trump è sotto pressione da parte degli oppositori dell'aborto affinché limiti drasticamente l'accesso alle pillole abortive. L'approvazione ha generato proteste nella base Maga e in particolare quella cristiano pro-vita, perché significa che tre aziende americane possono ora produrre il mifepristone per uso abortivo.
La Fda aveva approvato la pillola originale 25 anni fa e nel 2019 aveva autorizzato un'altra azienda a produrne una versione generica. Ma il percorso potrebbe non essere così semplice. Le organizzazioni antiabortiste hanno chiesto di non seguire le indicazioni della Fda. La decisione arriva in un momento in cui i sostenitori della linea antiabortista hanno esortato l'agenzia e il dipartimento della Salute ad agire per ridurre l'accesso, in particolare annullando le misure adottate dall'agenzia negli ultimi anni che consentono di prescrivere le pillole senza una visita medica in presenza e di inviarle ai pazienti per posta.
"Questa decisione sconsiderata della Fda di ampliare la disponibilità dei farmaci abortivi è inaccettabile", ha affermato in una nota Marjorie Dannenfelser, presidente di Susan B. Anthony Pro-Life America. Il segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., e il commissario della Fda, Martin Makary, hanno spiegato che l'agenzia studierà la sicurezza del mifepristone. Esperti medici e sostenitori del diritto all'aborto hanno presentato lettere e memorie sottolineando che decine di studi hanno dimostrato che il mifepristone è sicuro e che le complicazioni gravi sono rare.
Lo scontro con il dipartimento resta nell'aria. Oggi un portavoce del dipartimento della Salute, Andrew Nixon, ha dichiarato in un comunicato che "la Fda ha una discrezionalità molto limitata nel decidere se approvare un farmaco generico. Per legge, il segretario della Salute deve approvare una richiesta se essa dimostra che il farmaco generico è identico al farmaco di marca".