Nuovo raid Usa contro i narcotrafficanti venezuelani, 4 morti

AGI - Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro presunti trafficanti di droga venezuelani. Nel raid, annunciato dal segretario alla Difesa americana Pete Hegseth, sono morte quattro persone.
L'annuncio di Hegseth su X
"Questa mattina" ha scritto Hegseth su X "su ordine del presidente Trump ho diretto un attacco letale contro un'imbarcazione dedita al narcotraffico affiliata a organizzazioni terroristiche nell'area di responsabilità della UsSouthCom. Quattro narco-terroristi di sesso maschile a bordo dell'imbarcazione sono stati uccisi e nessuna forza statunitense è rimasta ferita durante l'operazione".
Dettagli dell'operazione in acque internazionali
"L'attacco" ha aggiunto "è stato condotto in acque internazionali, proprio al largo della costa del Venezuela, mentre l'imbarcazione trasportava ingenti quantità di narcotici diretti verso l'America per avvelenare il nostro popolo". Il post è accompagnato da un video di trentasette secondi che mostra una imbarcazione esplodere dopo essere stata colpita mentre percorreva un tratto di mare.
Conferma dell'intelligence e minaccia di ulteriori azioni
"I nostri servizi di intelligence" ha sottolineato Hegseth "hanno confermato, senza alcun dubbio, che questa imbarcazione stava trafficando narcotici, che le persone a bordo erano narcoterroristi e che operavano su una nota rotta di transito del narcotraffico. Questi attacchi continueranno finché gli attacchi contro il popolo americano non saranno cessati".