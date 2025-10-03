Italiani detenuti in Israele "in condizioni disagevoli", interviene la Farnesina

AGI - L'ambasciata d'Italia in Israele segnala che nel carcere israeliano le condizioni detentive degli italiani sono "particolarmente disagevoli". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato quindi istruzioni all'ambasciata di chiedere tramite il ministero degli Esteri israeliano una verifica e un miglioramento delle condizioni di detenzione.
Visita consolare e stato dei detenuti
"È terminata dopo molte ore - scrive la Farnesina - la visita consolare dell'Ambasciata d'Italia in Israele ai cittadini italiani fermati sulla Flotilla. Il team consolare ha potuto incontrare tutti i fermati, che stanno bene anche se sono provati da un mese trascorso in mare e dai due giorni di profondo stress in coincidenza con l'operazione militare contro le barche.
Richiesta di intervento e miglioramento
Il team consolare ha segnalato che nel carcere le condizioni detentive sono particolarmente disagevoli. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato quindi istruzioni all'ambasciata di chiedere tramite il ministero degli Esteri israeliano una verifica e un miglioramento delle condizioni di detenzione.
Procedure di espulsione accelerate
L'ambasciata d'Italia inoltre sta operando per accelerare le pratiche di espulsione, che saranno particolarmente veloci soprattutto per i connazionali che hanno deciso di firmare il foglio di via proposto dalle autorità israeliane".