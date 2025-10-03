Il Lussemburgo ha un nuovo sovrano dopo l'abdicazione di Enrico

AGI - Il granducato di Lussemburgo ha un nuovo sovrano. In una cerimonia pubblica è stato incoronato Guglielmo Alessandro, dopo l'abdicazione del padre Enrico.
Tra i membri della monarchia presenti all'evento c'erano il re del Belgio Filippo e la regina Matilde, accompagnati dalla figlia ed erede Elisabetta, nonché i monarchi olandesi Guglielmo Alessandro e Massimia, insieme alla loro erede Amalia. Hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni europee, come il presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
Gli eventi, che proseguiranno con celebrazioni per tutto il fine settimana, sono iniziati stamattina con la cerimonia di abdicazione del Granduca al Palazzo Granducale, che ha ufficialmente posto fine al ducato di Henri (70 anni).
Tra gli altri eventi in programma per la giornata figura il saluto alle 12:15 di Guglielmo e della nuova Granduchessa Stéphanie, accompagnati dai figli Charles e François, dal balcone del Palazzo Granducale. Nel pomeriggio, si terrà un ricevimento al Cercle Cité, prima della cena di gala al Palazzo Granducale alle 19:00.
Sabato 4 ottobre, secondo giorno di celebrazioni, Guglielmo e Stéphanie visiteranno diverse città del Lussemburgo per salutare il popolo e partecipare a vari eventi. Domenica, si terrà una Messa Te Deum in Cattedrale con la famiglia del Granduca.
Chi è Guglielmo
Guglielmo (Lussemburgo, 1981) è il maggiore dei quattro figli del Granduca Henri e di Maria Teresa. Laureato in Scienze Politiche, di lingua spagnola, ha studiato in Lussemburgo durante le scuole primarie e secondarie. Ha poi studiato francese in Svizzera e in seguito ha completato l'addestramento militare nel Regno Unito presso la prestigiosa Sandhurst Academy.
Durante gli studi universitari, ha studiato relazioni internazionali in diverse università del Regno Unito e in seguito si è trasferito in Francia, dove si è laureato in Scienze Politiche prima di lavorare come stagista presso la Deutsche Bank e l'azienda farmaceutica Union Chimique Belge.
Guglielmo appartiene alla dinastia Nassau e Borbone-Parma da parte di padre, ma ha origini comuni da parte di madre. Nato a Cuba, ha origini spagnole, provenendo da una ricca famiglia dedita all'estrazione dello zucchero sull'isola, che dovette fuggire dal Paese dopo la Rivoluzione del 1959.
Per questo motivo, il principe parla fluentemente spagnolo, oltre a inglese, tedesco, francese e lussemburghese.
Sposando la contessa belga Stephanie de Lannoy nel 2012, Guglielmo è diventato uno dei pochi membri degli ultimi cinque eredi reali europei a sposare un altro "sangue blu", ovvero un membro dell'aristocrazia.