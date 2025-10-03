Tra Barack e Michelle Obama è ancora grande amore
Tra Barack e Michelle Obama è ancora grande amore
Home>Estero

Tra Barack e Michelle Obama è ancora grande amore

L'ex presidente americano, su X, celebra i 33 anni di matrimonio. "Ammiro la tua forza e la tua grazia", il messaggio alla moglie
Massimo Basile
Tra Barack e Michelle Obama è ancora grande amore
Social - Michelle e Barack Obama
barack obama michelle obama
di lettura

AGI - E meno male che era una coppia ai ferri costi. E, invece, smentendo i gossip insistenti di questi ultimi tempi, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha pubblicato un post dedicato alla moglie, Michelle, con cui ha celebrato l'anniversario di matrimonio.

ADV

"Da 33 anni" ha scritto sul suo account X, seguito da 130 milioni di utenti "ammiro la tua forza, la tua grazia e la tua determinazione e il fatto che tu sappia fare tutto questo con così tanto stile. Buon anniversario!".

ADV

Un messaggio d'amore pubblico

Il messaggio è accompagnato da una foto della coppia, lui in giacca e camicia scura senza cravatta, lei accanto, sorridente. "Da 33 anni ammiro la tua forza, la tua grazia e la tua determinazione". Il post arriva dopo mesi di rumors su una presunta crisi matrimoniale di una delle coppie più amate d'America.

ADV