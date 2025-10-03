Tra Barack e Michelle Obama è ancora grande amore

AGI - E meno male che era una coppia ai ferri costi. E, invece, smentendo i gossip insistenti di questi ultimi tempi, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha pubblicato un post dedicato alla moglie, Michelle, con cui ha celebrato l'anniversario di matrimonio.
"Da 33 anni" ha scritto sul suo account X, seguito da 130 milioni di utenti "ammiro la tua forza, la tua grazia e la tua determinazione e il fatto che tu sappia fare tutto questo con così tanto stile. Buon anniversario!".
The best decision I ever made was marrying you, @MichelleObama. For 33 years, I’ve admired your strength, grace, and determination — and the fact that you look so good doing it all. Happy anniversary! pic.twitter.com/YoV098JDS5— Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2025
Un messaggio d'amore pubblico
Il messaggio è accompagnato da una foto della coppia, lui in giacca e camicia scura senza cravatta, lei accanto, sorridente. "Da 33 anni ammiro la tua forza, la tua grazia e la tua determinazione". Il post arriva dopo mesi di rumors su una presunta crisi matrimoniale di una delle coppie più amate d'America.