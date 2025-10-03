Droni sorvolano le basi militari in Germania e in Belgio. Allarme anche all'aeroporto di Praga

AGI - Si alza il tiro l'offensiva ibrida condotta nello spazio aereo europeo da droni di origine sconosciuta ma la cui paternità viene attribuita a Mosca da molti leader del vecchio continente. E mentre la polizia ceca ha adottato oggi misure di sicurezza estese presso l'aeroporto Václav Havel di Praga, a causa di una minaccia anonima e non verificata relativa all'avvicinamento di droni.
Avvistamenti multipli e chiusura aeroporti
Giovedì sera alle 19:30, hanno rivelato fonti della Bundeswehr alla Bild, almeno cinque droni hanno sorvolato la base aerea di Erding, 45 chilometri a nord di Monaco di Baviera, per poi dirigersi verso l'aeroporto civile, costretto a chiudere per diverse ore. Erding ospita un centro di ricerca della Bundeswehr dove vengono testati i droni di nuova generazione. Altri quindici velivoli senza pilota sono stati avvistati sopra la base militare di Elsenborn, nel Belgio orientale, al confine con la Germania, ha confermato il ministero della Difesa di Bruxelles.
Dettagli sugli avvistamenti e conseguenze
Elsenborn è un campo di addestramento dell'esercito, con una zona di sicurezza dove vengono effettuate esercitazioni di tiro su un'area militare di 28 chilometri quadrati. Secondo le testimonianze raccolte dalla Bild, l'apertura alare dei droni era compresa tra 60 centimetri e un metro. Circa un'ora dopo, scrive ancora la Bild, gli stessi apparecchi sono stati avvistati sopra l'aeroporto di Monaco di Baviera, che ha interrotto le operazioni alle 22:00 di ieri per poi riprenderle alle cinque del mattino di stamane. Sono tremila in totale i passeggeri coinvolti, molti dei quali hanno dovuto trascorrere la notte nello scalo, per 17 voli cancellati e altri 15 dirottati su altri aeroporti. Un ulteriore drone, manovrato da un cittadino georgiano poi rilasciato su cauzione, è stato poi identificato sopra un tendone dell'Oktoberfest.
Reazioni politiche e richieste
Il presidente della Baviera, Markus Soeder, ha chiesto che la polizia sia autorizzata ad "abbattere immediatamente i droni" e ha annunciato un decreto in materia. "Abbiamo subito bisogno di una protezione efficace per tutte le nostre infrastrutture e strutture militari", ha affermato il capo della Csu, ramo bavarese della Cdu, il partito conservatore del cancelliere tedesco Friedrich Merz.
Allarme europeo e possibili contromisure
Di "campanello d'allarme" per tutta l'Europa ha parlato il ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, secondo il quale "non è ancora possibile" determinare quanti droni siano stati coinvolti nell'incursione, chi li guidasse e con quali motivazioni. "Siamo in una corsa tra la minaccia dei droni e la difesa contro i droni. Vogliamo e dobbiamo vincerla", ha detto Dobrindt, il quale ha assicurato che chiederà modifiche alle leggi sull'aviazione per consentire una risposta militare ai droni in occasione del Consiglio Ue Giustizia e Affari interni che si svolgerà questo fine settimana proprio a Monaco di Baviera. "L'intera Unione europea è a rischio.", ha avvertito il portavoce della Commissione europea per la Difesa, Thomas Regnier, nel briefing quotidiano con la stampa, "non si parla più dei Paesi del fianco orientale. Si parla dell'Unione europea nel suo complesso".