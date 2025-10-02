Nuovo scandalo a Scotland Yard, abusi e razzismo in un video shock

AGI - Un nuovo scandalo, definito "scioccante" dal primo ministro britannico Keir Starmer, scuote Scotland Yard. Un reportage condotto sotto copertura da un giornalista della Bbc ha rivelato che il problema del razzismo e degli abusi tra gli agenti in servizio è tutt'altro che risolto. Tra poliziotti che auspicano che gli immigrati vengano fucilati, agenti che si compiacciono dell'uso della forza e altri che liquidano con disprezzo le accuse di stupro, le prove di misoginia e razzismo mettono in discussione l'impegno della Metropolitan Police ad affrontare quelli che, dopo l'omicidio di Sarah Everard da parte di un agente di polizia, erano stati definiti "comportamenti tossici".
Le riprese dell'infiltrato di Panorama mostrano agenti che fanno commenti sessuali con i colleghi e condividono opinioni razziste su immigrati e musulmani. Dopo che la Bbc ha inviato un elenco dettagliato delle accuse alla Metropolitan Police, otto agenti e un membro dello staff sono stati sospesi e altri due sono stati rimossi dal servizio in strada. Il capo della polizia, Sir Mark Rowley, ha definito i comportamenti mostrati nel reportage di Panorama "vergognosi, totalmente inaccettabili e contrari ai valori e agli standard" delle forze dell'ordine.
BREAKING: BBC SET UP MET OFFICERS TO SMEAR PATRIOTS— British Intel (@TheBritishIntel) October 2, 2025
Video evidence shows a BBC Panorama undercover reporter joining the police force and deliberately getting officers drunk to secretly film them making comments about immigration. Words they likely wouldn’t normally say have… pic.twitter.com/iWpB1hl3cX
"Spero che Rowley affronti la questione in modo energico" ha detto il primo ministro. Il sindaco di Londra Sadiq Khan si è detto "disgustato e inorridito". "È stato disgustoso vedere gli agenti di polizia - coloro che hanno il compito di garantire la sicurezza delle nostre comunità - mostrare un razzismo così palese, misoginia, odio anti-musulmano e un uso eccessivo della forza" ha detto, chiedendo che non ci sia "alcuna copertura" per gli agenti della Metropolitan Police che "abusano della loro posizione". Ha confermato di aver incontrato il capo della polizia per discutere di questi "eventi orribili", assicurando ai londinesi che "continuera' a chiederne conto" a Scotland Yard.
Rowley ha pubblicato sull'account X della Metropolitan Police una lettera al ministro degli Interni e al sindaco di Londra in cui condanna il "comportamento spaventoso, potenzialmente criminale" mostrato dagli agenti e aggiunge: "Mi aspetto che coloro che sono coinvolti, laddove vi siano prove di razzismo, misoginia, sentimento anti-musulmano o vanteria di esercizio della forza, vengano sottoposti a una procedura accelerata entro poche settimane verso un probabile licenziamento".