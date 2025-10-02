Putin minaccia una risposta 'convincente' alla militarizzazione dell’Europa

AGI - "La risposta della Russia alla militarizzazione dell'Europa sarà molto convincente. Nessuno dubita che la risposta della Russia a questa situazione non tarderà ad arrivare". Lo ha affermato il Presidente russo, Vladimir Putin, alla Conferenza di Valdai.
Per Putin "i postumi della sbornia dell'Occidente saranno gravi. Abbiamo acquisito un'altra arma ipersonica, il Kinzhal, e un'arma a raggio intercontinentale, l'Avangard. Potremmo acquisire anche altri sistemi. Non abbiamo dimenticato nulla di ciò che avevamo pianificato. Il lavoro è in corso. Ci saranno risultati".
Il Presidente russo ha ricordato anche la creazione del missile Oreshnik. "Abbiamo acquisito molti sistemi d'arma moderni e ad alta tecnologia. Prendiamo ad esempio il sistema missilistico Oreshnik. Abbiamo recentemente dimostrato che tali armi non sono strategiche. Ora sentiamo alcuni esperti negli Stati Uniti dire: 'No, queste sono ancora armi strategiche'. Dobbiamo risolvere la questione", ha osservato il capo dello Stato.
Putin ha aggiunto che la Russia ha fiducia nel suo scudo nucleare. Ha anche osservato che "il nostro Paese non schiera armi nucleari tattiche in nessun luogo, tranne che in Bielorussia, mentre gli Stati Uniti lo fanno in tutto il mondo. Ciononostante, Mosca possiede ancora più armi tattiche di Washington", ha chiarito il Presidente russo.