Musk è l'uomo più ricco del mondo, il primo mezzo triliardario della storia
Il capo di Tesla è diventato la prima persona in assoluto a raggiungere un patrimonio netto di oltre 500 miliardi di dollari
AGI - Il capo di Tesla, Elon Musk, è diventato la prima persona in assoluto a raggiungere un patrimonio netto di oltre 500 miliardi di dollari (370,9 miliardi di sterline), poiché il valore dell'azienda di auto elettriche e delle sue altre attività è aumentato quest'anno.

Il patrimonio netto del magnate della tecnologia ha raggiunto brevemente i 500,1 miliardi di dollari mercoledì pomeriggio (ora di New York), prima di scendere leggermente a poco più di 499 miliardi di dollari più tardi nella stessa giornata, secondo quanto riportato dall'indice dei miliardari di Forbes.

Oltre a Tesla, negli ultimi mesi sarebbero aumentate anche le valutazioni delle sue altre iniziative, tra cui la startup di intelligenza artificiale xAI e la società di razzi SpaceX. Questo traguardo consolida ulteriormente lo status di Musk come persona più ricca del mondo, ben al di sopra dei rivali nel settore tecnologico globale.

