Flotilla: luce accecante e getti d'acqua, così Idf ferma le navi

AGI - L'IDF ha finora sequestrato più di 40 imbarcazioni della flotilla “Global Sumud” utilizzando i caccia della Shayetet 13 e della Marina. Centinaia di attivisti a bordo delle imbarcazioni bloccate sono condotte al porto di Ashdod per essere espulsi volontariamente o sottoposti a procedimenti legali per l'espulsione forzata verso i loro paesi di origine.
hey ! the global sumud flotillas are being harassed by the idf right now with water canons. at least 6 vessels of the 40+ have been intercepted. at least 38 boats are still sailing onwards. please keep them in your thoughts as they continue their mission to bring aid to Gaza. pic.twitter.com/XaTlbFTf5f— ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔ newt !? ️ (@capripatch) October 1, 2025
La tecnica di abbordaggio dei militari israeliani prevede l'utilizzo di fasci di luce accecanti e di getti d'acqua maleodoranti. L'IDF, la Marina e le forze del Sea Commando stanno attualmente conducendo ricerche approfondite in mare per assicurarsi che non ci siano imbarcazioni “fuggitive” che siano riuscite ad avvicinarsi a Gaza e a infiltrarsi nelle forze in acqua.
The idf is now flooding the ship Maria Cristina using high pressure water. The people on board cannot be seen. One of many sumud flotilla ships attacked. pic.twitter.com/BTXQo5js8y— Ali (@MerruX) October 1, 2025
Tajani: "Entro il pomeriggio tutti trasferiti ad Ashdod"
Entro "fine mattinata o primo pomeriggio" sarà "completato il trasferimento ad Ashdod" di tutti e 400 i membri della Global Sumud Flotilla intercettati dalle forze israeliane mentre erano diretti a Gaza. Lo ha riferito alla Camera il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. I fermati, ha proseguito il vicepremier, "stasera, dopo lo Yom Kippur, verranno trasferiti in una struttura a Be'er Sheva" e "domattina riceveranno le visite consolari". Dopo lo shabbat, seguirà una seconda visita consolare domenica mattina presto, in attesa dei rimpatri che sono previsti lunedì 6 e martedì 7 ottobre, ha spiegato ancora Tajani-.
grabación del secuestro de una tripulación del @gbsumudflotilla @GSMFlotilla por parte del IDF en aguas internacionales ‼️ a lo lejos se puede ver un buque de guerra y la unidad que va a secuestrarlos #GlobalSumudFlotilla pic.twitter.com/YlFQWEOXYQ— ❦ ❦ (@dahelik) October 2, 2025