Flotilla: luce accecante e getti d'acqua, così Idf ferma le navi
AGI - L'IDF ha finora sequestrato più di 40 imbarcazioni della flotilla “Global Sumud” utilizzando i caccia della Shayetet 13 e della Marina. Centinaia di attivisti a bordo delle imbarcazioni bloccate sono condotte al porto di Ashdod per essere espulsi volontariamente o sottoposti a procedimenti legali per l'espulsione forzata verso i loro paesi di origine.

La tecnica di abbordaggio dei militari israeliani prevede l'utilizzo di fasci di luce accecanti e di getti d'acqua maleodoranti. L'IDF, la Marina e le forze del Sea Commando stanno attualmente conducendo ricerche approfondite in mare per assicurarsi che non ci siano imbarcazioni “fuggitive” che siano riuscite ad avvicinarsi a Gaza e a infiltrarsi nelle forze in acqua.

Tajani: "Entro il pomeriggio tutti trasferiti ad Ashdod"

Entro "fine mattinata o primo pomeriggio" sarà "completato il trasferimento ad Ashdod" di tutti e 400 i membri della Global Sumud Flotilla intercettati dalle forze israeliane mentre erano diretti a Gaza. Lo ha riferito alla Camera il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. I fermati, ha proseguito il vicepremier, "stasera, dopo lo Yom Kippur, verranno trasferiti in una struttura a Be'er Sheva" e "domattina riceveranno le visite consolari". Dopo lo shabbat, seguirà una seconda visita consolare domenica mattina presto, in attesa dei rimpatri che sono previsti lunedì 6 e martedì 7 ottobre, ha spiegato ancora Tajani-.

