Gli italiani sulla Flotilla fermati dalle forze israeliane

Alle 8 di questa mattina risultano 21 le imbarcazioni bloccate e 23 quelle che continuano la navigazione verso Gaza
Ugo Barbàra
Global Flotilla
Marc Asensio / NurPhoto / NurPhoto via AFP - LE navi della Global Flotilla
AGI - Alle 8 di questa mattina erano 21 le imbarcazioni della Flotilla fermate e 23 quelle che continuano la navigazione verso Gaza. In base alle informazioni disponibili sul sito dell'organizzazione, ecco chi sono alcuni degli italiani fermati dalle forze israeliane e su quali barche si trovavano. -

ALL INN - Pietro Queirolo Palmas, Antonio La Piccirella e Simone Zambrin. -

AURORA - Federico Frasca, Gonzalo Di Pretoro, Irene Soldati, Marco Orefice e Sara Masi

HIO - Lorenzo D'Agostino

JANNOT III - Andrea Sebastiano Tribulato -

KARMA - Annalisa Corrado (eurodeputata Pd), Arturo Scotto (deputato del Pd), Margherita Cioppi, Michele Saponara, Paolo Romano, Saverio Tommasi e Romano Notarianni. -

MORGANA - Barbara Schiavulli, Benedetta Scuderi (europarlamentare Europa Verde), Carlo Alberto Biasoli e Jose Nivoi.

OTARIA - Adriano Veneziani, Alessandro Mantovani, Cesare Tofani, Dario Crippa, Giorgio Patti e Manuel Pietrangeli. -

SEULLE - Fabrizio De Luca, Paolo De Montis, Ruggero Zeni e Silvia Severini. -

SIRIUS - Nicolas Calabrese

