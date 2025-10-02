Gli italiani sulla Flotilla fermati dalle forze israeliane 

AGI - Alle 8 di questa mattina erano 21 le imbarcazioni della Flotilla fermate e 23 quelle che continuano la navigazione verso Gaza. In base alle informazioni disponibili sul sito dell'organizzazione, ecco chi sono alcuni degli italiani fermati dalle forze israeliane e su quali barche si trovavano. -
ALL INN - Pietro Queirolo Palmas, Antonio La Piccirella e Simone Zambrin. -
AURORA - Federico Frasca, Gonzalo Di Pretoro, Irene Soldati, Marco Orefice e Sara Masi
HIO - Lorenzo D'Agostino
JANNOT III - Andrea Sebastiano Tribulato -
KARMA - Annalisa Corrado (eurodeputata Pd), Arturo Scotto (deputato del Pd), Margherita Cioppi, Michele Saponara, Paolo Romano, Saverio Tommasi e Romano Notarianni. -
MORGANA - Barbara Schiavulli, Benedetta Scuderi (europarlamentare Europa Verde), Carlo Alberto Biasoli e Jose Nivoi.
OTARIA - Adriano Veneziani, Alessandro Mantovani, Cesare Tofani, Dario Crippa, Giorgio Patti e Manuel Pietrangeli. -
SEULLE - Fabrizio De Luca, Paolo De Montis, Ruggero Zeni e Silvia Severini. -
SIRIUS - Nicolas Calabrese