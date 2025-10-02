Apre per la prima volta la “stazione fantasma” di Gaudí a Barcellona 

AGI - Tra le incompiute di Gaudì a Barcellona non si conta solo la Sagrada Familia, ma anche la metropolitana che secondo i progetti doveva sorgere proprio sotto la celebre cattedrale. La stazione della metropolitana di Gaudí, costruita nel 1968 e mai entrata in funzione, aprirà al pubblico per la prima volta il prossimo fine settimana, 4 e 5 ottobre, nell'ambito delle celebrazioni per i cento anni della metropolitana di Barcellona.
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha offerto per questo fine settimana e per quello del 25 e 26 ottobre la possibilità di iscriversi a una quarantina di visite guidate di 20 minuti a questa “stazione fantasma”, i cui posti sono esauriti da settimane, anche se si sta valutando la possibilità di ampliarli. Questo fine settimana potranno visitare la stazione di Gaudí un totale di 360 persone.
La stazione di Gaudí, che inizialmente doveva chiamarsi Sagrada Família sulla linea 2, si trova sotto l'Avenida Gaudí, tra le attuali stazioni di Sagrada Família e Sant Pau/Dos de Maig della linea 5. Sebbene in più di mezzo secolo i binari della stazione di Gaudí non siano stati aperti al pubblico, sono stati utilizzati per alcune campagne pubblicitarie o decorati e illuminati durante il periodo natalizio, mentre il resto della stazione è stato utilizzato per diverse attività.
Questa stazione ha attualmente i binari intatti, due dei suoi accessi e l'atrio, dove si trova l'Espai Gaudí, una sala polivalente attrezzata con gli elementi tecnici necessari per ospitare eventi.
Le visite offrono la possibilità di conoscere la storia dei 100 anni della rete metropolitana con diversi punti di vista basati sullo spazio digitale “Crónica de un viaje. Historia de la red de metro de Barcelona”(Cronaca di un viaggio. Storia della rete metropolitana di Barcellona), un video che racconta la storia della stazione e di vari elementi che fanno parte della storia della metropolitana.
Correos - un'altra stazione fantasma
Per i giorni 20, 21 e 22 ottobre e 17, 18 e 19 novembre, TMB ha offerto visite a un'altra “stazione fantasma” della metropolitana di Barcellona, quella di Correos, che ha funzionato tra il 1934 e il 1972.
A differenza delle visite alla stazione di Gaudí, che si svolgono durante il giorno, le visite a Correos saranno effettuate nelle prime ore del mattino perché questa stazione non è accessibile dalla strada e, dato che per raggiungerla è necessario camminare sui binari, è indispensabile che la metropolitana sia ferma.