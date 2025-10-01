"Trump è pronto a un incontro 'senza condizioni' con Kim"

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a un incontro "senza condizioni" con il leader nordcoreano Kim Jong Un. È quanto ha confidato un funzionario della Casa Bianca all'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando un funzionario della Casa Bianca.
Il funzionario ha sottolineato che durante il suo primo mandato, Trump ha tenuto tre incontri con il leader nordcoreano, che hanno "stabilizzato la penisola coreana". Trump rimane aperto a dialogare con Kim "senza alcuna precondizione", ha detto ancora la fonte. L'agenzia di stampa sottolinea che questa "è la prima volta che l'amministrazione Trump dichiara pubblicamente di non avere 'alcuna precondizione' per la ripresa del dialogo tra Trump e Kim". In precedenza, un funzionario sudcoreano aveva suggerito che Trump e Kim avrebbero potuto incontrarsi a margine del vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (Apec) che si terrà in Corea del Sud tra il 31 ottobre e il 1 novembre, in occasione del quale il presidente degli Stati Uniti dovrebbe inoltre avere un faccia a faccia con l'omologo cinese, Xi Jinping.
I "buoni ricordi" di Kim
Kim aveva affermato, durante una sessione dell'Assemblea Popolare Suprema il 20 e 21 settembre, di avere "buoni ricordi" dei suoi incontri con Trump. Il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato, durante un incontro con il presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, lo scorso 25 agosto, che vorrebbe incontrare Kim prima della fine dell'anno.