Filippine: video del miracoloso salvataggio di un uomo dopo terremoto

AGI - Il salvataggio di una vittima del terremoto nelle Filippine, filmato in diretta mentre i suoi familiari scavavano a mani nude per tutta la notte, per estrarlo dalle macerie, ha ottenuto quasi 4 milioni di visualizzazioni online.
Il filmato mostra Dante Pianar, con il viso e la parte superiore del corpo coperti di polvere, le labbra insanguinate e il braccio destro tatuato contorto e intrappolato sotto i detriti della sua casa crollata a Bogo, vicino all'epicentro del terremoto di magnitudo 6,9 che ha ucciso almeno 69 persone ieri sera.
"Ho un braccio rotto (...). Per favore, aiutatemi. Siamo stati colpiti dal terremoto. Spero che possiate aiutarmi, amici miei, sono bloccato", ha implorato il 28enne impiegato locale intorno a mezzanotte, poco dopo il sisma. Il video, caricato oggi sul suo account Facebook, Dan Soy Vlog, è stato visualizzato almeno 3,8 milioni di volte.
Mostra due parenti che rimuovono lastre di cemento e barre d'acciaio che immobilizzavano tutta la parte inferiore del suo corpo. A un certo punto, gli tirano la camicia blu nel tentativo di tirarlo fuori dalle macerie. Sua moglie, Leonie Grace Bolambao, incinta di due mesi e anche lei salvata, ha raccontato che la coppia è andata a letto presto e si è ritrovata sepolta sotto le macerie della loro camera da letto.
Dante Pianar è stato poi portato in un ospedale di Cebu. Sua moglie, un'insegnante di inglese, ha riportato lievi ferite ed è poi potuta tornare a casa dai suoi genitori. "Sono svenuta e non sono riuscita a reagire per molto tempo. Quando sono arrivata in ospedale, non riuscivo nemmeno a parlare. Ero sotto shock. Avevo perso la capacità di parlare", ha detto."Il braccio di Dante non può più muoversi perché gli è crollato addosso un muro. Non avremmo mai immaginato che la nostra casa sarebbe crollata, non rimane nulla".