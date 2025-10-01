Hamas critica il piano Usa ma lo "esaminerà positivamente"

AGI - Il piano della Casa Bianca per porre fine alla guerra a Gaza "pende da una parte e crea ingiustizia" e serve gli interessi israeliani più di quelli palestinesi ma verrà comunque esaminato "positivamente". Lo sottolineano fonti di Hamas al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat.
Le fonti aggiungono che non è stata fissata una data precisa per la risposta di Hamas al piano, risposta che i mediatori hanno chiesto di fornire in pochi giorni. Le fonti affermano che, sebbene i punti del piano siano delineati in modo dettagliato, non contengono garanzie concrete per l'attuazione dei termini dell'accordo. Il movimento islamista avverte poi che potrebbe essere necessario apportare modifiche alla tempistica per il rilascio degli ostaggi, compresi quelli deceduti, poiché sarebbe necessario del tempo per individuare i luoghi di sepoltura dei prigionieri morti nel territorio della Striscia.
Richieste e posizioni interne
Il piano di Washington prevede che Hamas rilasci tutti gli ostaggi entro 72 ore. Le fonti hanno poi spiegato che, in un colloquio con i capi del gruppo all'estero, i funzionari di Hamas a Gaza hanno sottolineato l'importanza di rispondere positivamente al piano per porre fine alla guerra, un approccio che sarebbe condiviso anche dall'ala militare.