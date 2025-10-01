Spari ed esplosioni Monaco di Baviera, almeno un morto

AGI - Un uomo è stato trovato ucciso e un secondo è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Monaco di Baviera, dove è in corso una "importante operazione di polizia nella parte settentrionale della città". Lo scrive la Bild. Le circostanze dell'omicidio sono ancora poco chiare. A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario, dopo che sono state uditi spari e alcuni esplosioni. Sul posto anche artificieri e forze speciali.
Secondo il quotidiano tedesco, l'uomo trovato morto avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con dell'esplosivo, le avrebbe dato fuoco per farla saltare in aria e poi si sarebbe tolto la vita. Almeno un'altra persona è stata trovata con ferite da arma da fuoco, aggiunge la Bild. Dal luogo della deflagrazione si vede ancora sollevarsi una grande nuvola di fumo.
L'ispettore capo Thomas Schelshorn ha dichiarato alla Bild che "al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione" e "non vi è alcun collegamento con l'Oktoberfest". La polizia non ha ancora confermato ufficialmente il ritrovamento di un cadavere e di un ferito. Oltre all'edificio residenziale coinvolto nell'esplosione, sono bruciate due auto parcheggiate davanti all'abitazione.