AGI - Addio alla signora degli scimpanzè, Jane Goodall. La famosa etologa e naturalista britannica si è spenta a 91 anni in California (Stati Uniti) per “cause naturali”, come confermato dall'Istituto Jane Goodall in un comunicato sui social media. La scienziata ha dedicato tutta la vita allo studio e alla protezione degli scimpanzè che l'ha resa famosa in tutto il mondo.
"C'era la seconda Guerra Mondiale e un giorno in una piccola libreria comprai il libro di Tarzan delle scimmie. Mi innamorai di lui ed ero molto gelosa perchè pensavo che aveva sposato la Jane sbagliata. Leggendolo, decisi che sarei andata in Africa e avrei scritto libri sugli animali" amava raccontare per descrivere la genesi del suo amore per gli animali.
"Il Jane Goodall Institute ha appreso questa mattina, mercoledì 1 ottobre 2025, che la dottoressa Jane Goodall DBE, Messaggero di pace delle Nazioni Unite e fondatrice del Jane Goodall Institute è deceduta per cause naturali. Era in California come parte del suo tour di lingua negli Stati Uniti. Le scoperte della dottoressa Goodall come etologa hanno rivoluzionato la scienza, ed è stata un'instancabile sostenitrice della protezione e del restauro del nostro mondo naturale". è quanto si legge nei post diffusi sui social dal Jane Goodall Institute.