Volkswagen: Cassazione tedesca riapre il Dieselgate

AGI - La corte d'appello tedesca ha annullato la decisione di un tribunale di grado inferiore di sostenere un accordo transattivo da parte di Volkswagen sulla copertura assicurativa per la responsabilità civile di amministratori e dirigenti nel cosiddetto caso 'Dieselgate'. La Corte Federale di Giustizia ha stabilito che il tribunale dovrà riaprire il caso e decidere sui ricorsi legali contro le votazioni dell'assemblea generale annuale a favore degli accordi transattivi per la responsabilità civile con gli ex membri del consiglio di amministrazione.
La delibera annullata era stata approvata dall'assemblea generale di Volkswagen nel 2021 e autorizzava il pagamento di 11,2 milioni di euro da parte dell'ex amministratore delegato Martin Winterkorn per la sua responsabilità nel gigantesco scandalo dei motori diesel risalente al 2015. L'accordo prevedeva anche il pagamento di 4,1 milioni di euro da parte dell'ex capo della filiale Audi, Rupert Stadler, e di 270 milioni da parte delle compagnie assicurative, coprendo cosi' gran parte delle somme dovute dai dirigenti.
Le associazioni degli azionisti, che ritenevano tali importi irrisori rispetto ai miliardi di danni derivanti dallo scandalo, hanno portato il caso in tribunale. E dopo aver perso precedenti ricorsi, hanno vinto la causa davanti alla Corte Suprema di Cassazione tedesca.
I giudici della sezione civile hanno ritenuto, in particolare, che le informazioni fornite agli azionisti sulla situazione finanziaria degli ex dirigenti fossero insufficienti, impedendo una decisione informata sugli accordi di responsabilità. Il caso è stato deferito alla Corte d'Appello di Celle per la revisione degli accordi raggiunti con gli ex dirigenti della casa automobilistica. Per il momento, Volkswagen e le altre parti interessate dalle intese contestate, secondo quanto riferito dalla corte, stanno "discutendo le possibili conseguenze della sentenza".