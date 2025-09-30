Ucraina: droni russi su una casa, uccisa una famiglia di 4 persone 

ADV
AGI - Nella notte un attacco notturno di droni russi nella regione nord-orientale di Sumy, ha causato la morte di una famiglia di quattro persone. Lo ha dichiarato Oleg Grygorov, capo dell'amministrazione militare regionale, su Telegram. "Stanotte, il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna, nella comunità di Krasnopillia", ha scritto Grygorov, aggiungendo che "i soccorritori hanno recuperato, da sotto le macerie, i corpi di quattro persone decedute. Si tratta dei genitori e dei loro figli, di sei e quattro anni".
