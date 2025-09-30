Allarme lupi in Grecia: una bambina di 5 anni azzannata in spiaggia
Allarme lupi in Grecia: una bambina di 5 anni azzannata in spiaggia

L'animale ha afferrato la piccola per la vita e un passante è riuscito a metterlo in fuga lanciandogli delle pietre. La popolazione di lupi in Grecia è stimata in 2.075 esemplari
Ugo Barbàra
Lupo
LOUISE MURRAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY - Lupo aggredisce bambina in spiaggia
lupi Grecia
di lettura

AGI - Una bambina di cinque anni è stata aggredita da un lupo mentre giocava su una spiaggia greca. L'episodio ha spinto cacciatori e agricoltori a rivendicare il diritto di abbattere i predatori che, sostengono, sono passati da specie protetta a minaccia. L'animale ha afferrato la bambina per la vita mentre giocava su una spiaggia nella penisola Calcidica, nel nord della Grecia, e un passante è riuscito a metterlo in fuga lanciandogli delle pietre. Ma in seguito l'animale ha seguito la bambina e sua madre fino al cortile del loro appartamento.

I cacciatori greci sostengono da tempo che la popolazione di lupi in Grecia sia molto più numerosa di quanto stimato, aumentando la minaccia per i cani da caccia e il bestiame. Le autorità locali hanno piazzato delle trappole ma se non fosse possibile catturare l'animale, sono pronte a ucciderlo.

Il lupo sembrava essere insolitamente abituato agli esseri umani, ha detto Yorgos Iliopoulos, biologo ed esperto di lupi della ONG ambientale Callisto, "questo animale evidentemente ha trovato cibo in questa zona, o è stato erroneamente nutrito da un essere umano quando era un cucciolo". "Il suo comportamento non può essere invertito ed è meglio allontanarlo, preferibilmente catturandolo", ha aggiunto. L'Ong si propone di studiare, proteggere e gestire le popolazioni e gli habitat di grandi carnivori come orsi e lupi e altre specie in via di estinzione.

All'inizio del 2024, Callisto ha contribuito a rimuovere un giovane lupo dall'accademia di polizia greca di Amygdaleza, vicino ad Atene. Il giovane maschio è stato dotato di collare e rilasciato ai piedi del Monte Parnitha, dove i lupi sono tornati dopo un'assenza di 60 anni. Secondo un recente studio di Callisto, la popolazione di lupi in Grecia è stimata in 2.075 esemplari.

Anche il loro areale si sta espandendo, ha affermato Iliopoulos e ora si trovano in Attica, la regione che circonda Atene, e nella parte meridionale della Grecia continentale "c'è stata una recrudescenza". "Alcuni lupi hanno attraversato l'istmo a Corinto e si sono dispersi nel Peloponneso. Lo scorso inverno, abbiamo confermato la presenza di un branco di lupi riproduttori nella regione montuosa del Taigeto", ha aggiunto.

L'abbandono dell'agricoltura in montagna e la maggiore disponibilità di prede come cinghiali e cervi hanno contribuito alla ripresa della popolazione di lupi. "Tendenze simili si osservano per tutti i grandi mammiferi in Grecia e in Europa". Anche gli avvistamenti di orsi nelle aree abitate sono aumentati anche nelle campagne greche: la scorsa settimana un uomo di 80 anni è stato ferito da un orso bruno entrato nel suo giardino a Zagori, nella Grecia nord-occidentale. L'associazione faunistica Arcturos stima che ci siano tra i 550 e i 900 orsi in Grecia, un aumento rispetto agli ultimi due decenni, ma non ancora sufficiente per revocare le restrizioni alla caccia.

