Hamas alla Bbc: "Probabile che il piano di Trump venga respinto"

AGI - Un esponente di alto livello di Hamas ha dichiarato alla Bbc che è probabile che il gruppo respinga il piano di pace di Donald Trump per Gaza, affermando che "serve gli interessi di Israele" e "ignora quelli del popolo palestinese". Il funzionario ha affermato che è improbabile che il gruppo militante palestinese accetti il disarmo e la consegna delle armi, una condizione fondamentale del piano di Trump.
Un funzionario di alto livello palestinese a conoscenza dei colloqui in corso all'interno di Hamas ha dichiarato è coinvolta leadership del gruppo sia all'interno che all'esterno di Gaza. Si ritiene che il comandante militare del gruppo nella Striscia, Ez al-Din al-Haddad, sia determinato a continuare a combattere piuttosto che accettare il piano proposto. I dirigenti di Hamas al di fuori di Gaza si sono recentemente trovati emarginati dalle discussioni, poiché non hanno il controllo diretto sugli ostaggi.