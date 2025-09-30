Von der Leyen sul piano Trump: "Ue è pronta a contribuire. Le parti colgano l'opportunità"

AGI - "Accogliamo con favore l'impegno del presidente americano, Donald Trump, a porre fine alla guerra a Gaza. Incoraggiamo tutte le parti a cogliere ora questa opportunità. L'Ue è pronta a contribuire". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
"Le ostilità dovrebbero cessare con la fornitura di un immediato aiuto umanitario alla popolazione di Gaza e con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Una soluzione a due stati rimane l'unica via praticabile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, con il popolo israeliano e palestinese che vivono fianco a fianco, in pace e sicurezza, liberi dalla violenza e dal terrorismo", aggiunge.
Welcome President @realDonaldTrump’s commitment to end the war in Gaza. Encourage all parties to now seize this opportunity.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025
The EU stands ready to contribute.
Hostilities should end with provision of immediate humanitarian relief to the population in Gaza and with all…