Von der Leyen sul piano Trump: "Ue è pronta a contribuire. Le parti colgano l'opportunità"
Per la presidente della Commissione europea "le ostilià dovrebbero cessare con la fornitura di un immediato aiuto umanitario alla popolazione di Gaza e con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi"
Ursula von der Leyen
Afp - Ursula von der Leyen
AGI - "Accogliamo con favore l'impegno del presidente americano, Donald Trump, a porre fine alla guerra a Gaza. Incoraggiamo tutte le parti a cogliere ora questa opportunità. L'Ue è pronta a contribuire". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Le ostilità dovrebbero cessare con la fornitura di un immediato aiuto umanitario alla popolazione di Gaza e con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Una soluzione a due stati rimane l'unica via praticabile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, con il popolo israeliano e palestinese che vivono fianco a fianco, in pace e sicurezza, liberi dalla violenza e dal terrorismo", aggiunge.

