L'ultimo saluto a Claudia Cardinale

AGI - La Chiesa di Saint-Roch a Parigi, in rue Saint-Honoré, celebra oggi i funerali di Claudia Cardinale, l'attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. Le esequie, iniziate alle 14 e 30, sono il primo di due appuntamenti celebrativi dell'artista. Quella di oggi è aperta al pubblico mentre sarà in forma privata e a porte chiuse la cerimonia di domani a Nemours, presso la chiesa di Saint-Jean-Baptiste.
Cerimonia privata a Nemours
Quest'ultima sarà un'opportunità per i suoi figli, la famiglia e gli amici più stretti di dirle addio lontano dalla frenesia mediatica. La star amava molto un ambiente di vita tranquillo, vicino alla natura, i suoi figli e la sua fondazione, tutti situati nella Senna e Marna. I suoi figli hanno quindi voluto renderle un omaggio simbolico organizzando questa cerimonia privata in questa città tanto amata dall'attrice.
Volontà della famiglia
Sulle modalità di entrambe le cerimonie la famiglia è stata molto chiara: niente fiori, niente souvenir. Chi lo desidera è incoraggiato a fare una donazione alla Fondazione Claudia Cardinale, creata dall'artista nel 2023 per sostenere i giovani artisti emergenti. Sul sito web, si possono leggere alcune parole dell'attrice italiana: "Sono sempre stata convinta che l'arte e la creazione siano risorse illimitate per rinnovare l'immaginario sui temi contemporanei. Le battaglie che ho combattuto nel corso della mia vita, come la difesa dei diritti delle donne e dell'ambiente, sono ancora più feroci che mai e richiedono nuove energie per essere portate avanti. È da questo desiderio di condivisione che è nata la Fondazione", ha affermato prima della sua morte.