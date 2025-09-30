Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 20 anni
L'attrice 58enne si era sposata con la superstar della musica country il 25 giugno 2006
AGI - Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo quasi 20 anni di matrimonio. Lo rivelano i media statunitensi. "A volte le relazioni seguono il loro corso", ha dichiarato una fonte a Page Six, la rinomata rubrica di gossip del New York Post, aggiungendo che Kidman non voleva separarsi e ha cercato di salvare la loro relazione. Non è ancora chiaro se la coppia stia pianificando il divorzio. L'attrice 58enne, vincitrice del premio Oscar per la migliore attrice nel film The Hours, si era sposata con la superstar della musica country il 25 giugno 2006, dopo essersi conosciuti sei mesi prima al gala G'Day USA.