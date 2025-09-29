Trump riceve Netanyahu: "Fiducioso sull'accordo per Gaza"

AGI - Donald Trump ha detto di essere "molto fiducioso" di un accordo per Gaza, accogliendo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per i colloqui su un piano di pace guidato dagli Stati Uniti.
"Sono, sono molto fiducioso", ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto se fosse sicuro che ci sarebbe stata la pace a Gaza. Ha ripetuto "molto fiducioso" quando gli è stato chiesto se tutte le parti fossero d'accordo con il suo piano in 21 punti.
Pressing Emirati su Netanyahu: 'accetti piano Trump'
Gli Emirati Arabi stanno facendo pressione sul primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, affinchè accetti la proposta di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'incontro alla Casa Bianca e abbandoni qualsiasi piano di annessione della Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani.
Gli Emirati Arabi Uniti, il paese arabo più importante ad aver normalizzato i rapporti con Israele nell'ambito degli Accordi di Abramo, hanno avvertito Netanyahu che l'annessione della Cisgiordani chiuderebbe la porta a ogni normalizzazione dei rapporti tra Israele e le principali nazioni arabe e musulmane, tra cui l'Arabia Saudita e l'Indonesia.