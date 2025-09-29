Oltre 18mila sfollati a Cuba per la tempesta Imelda
AGI - Oltre 18mila sfollati, inondazioni, smottamenti, fiumi in piena e zone isolate: è il bilancio provvisorio delle forti piogge che continuano a colpire la zona orientale di Cuba dopo il passaggio di una depressione tropicale che si è trasformata nella tempesta Imelda. Le province di Santiago de Cuba, Guantanamo e Granma sono le più colpite. Le ultime previsioni dell'Istituto di Meteorologia (Insmet) hanno segnalato che, nelle prossime 24 ore, continueranno le precipitazioni associate alla tempesta Imelda, che si sta allontanando da Cuba, a causa della sua ampia circolazione e di un flusso di elevati valori di umidità proveniente dal mar dei Caraibi.