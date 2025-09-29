Putin arruola 135.000 uomini: la più grande coscrizione autunnale dal 2016

AGI - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha convocato 135.000 uomini per il servizio militare, la più grande campagna di coscrizione autunnale del Paese dal 2016. La Russia richiama uomini di età compresa tra 18 e 30 anni per il servizio militare obbligatorio ogni primavera e autunno. Si prevede che i coscritti prestino servizio per un anno in una base militare all'interno della Russia, non per combattere in Ucraina, sebbene ci siano state segnalazioni di uomini di leva inviati in prima linea.
Le campagne di coscrizione annuali in Russia non sono correlate alla mobilitazione in tempo di guerra. Tuttavia, i coscritti che hanno completato l'addestramento militare hanno maggiori probabilità di essere chiamati a combattere in futuro. In un decreto emesso oggi, Putin ha ordinato "la coscrizione di 135.000 cittadini della Federazione Russa dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025".
Si tratta della più grande campagna di coscrizione autunnale dal 2016, che va sommata ai 160.000 uomini richiamati in primavera. Da quando ha lanciato il suo attacco all'Ucraina nel febbraio 2022, Putin ha messo la Russia sul piede di guerra, aumentando la spesa militare a livelli mai visti dall'era sovietica e ampliando le dimensioni dell'esercito. Il Cremlino ha aumentato la campagna di coscrizione annuale in media di circa il 5% ogni anno dal 2022. Nel settembre 2024 era stata ordinata l'espansione dell'esercito a 1,5 milioni di soldati attivi, rendendo le forze armate russe tra le maggiori del mondo in termini di effettivi. (AGI)Rus