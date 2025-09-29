In Moldavia vincono i filo europeisti con oltre 50% dei voti

AGI - Il partito di governo filo-UE della Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo.
Alta partecipazione al voto
Le elezioni sono state caratterizzate da un’elevata partecipazione cittadina, sia all’interno che all’esterno della Moldavia. Secondo la CEC, nel paese hanno votato più di 1,6 milioni di elettori e all’estero più di 270.000.
Proprio il voto della diaspora proeuropea del paese è stato decisivo nel 2024 per far avanzare il referendum sull’ingresso nell’Unione Europea, obiettivo che Chisinau vuole raggiungere entro il 2030. Mosca ha criticato in precedenza l’apertura di soli due seggi elettorali in territorio russo, dove vivono centinaia di migliaia di moldavi.
Secondo le autorità russe, in quei punti di voto – situati nell’ambasciata e nel consolato della Moldavia – hanno potuto depositare le proprie schede al massimo 10.000 persone.