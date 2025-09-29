Oggi è la festa di Maneki Neko, il gatto porta fortuna

AGI - Il 29 settembre in Giappone è la festa di Maneki Neko, il gatto porta fortuna famoso in tutto il mondo. Chi d'altronde non ha mai visto la statuetta del gatto con la zampa basculante vicino alle casse dei ristoranti? Simbolo indiscusso di fortuna e prosperità.
La leggenda
Le origini del Maneki Neko risalgono al periodo Edo (1603–1868), epoca in cui il Giappone era governato dallo shōgun e popolato da samurai. Sebbene non esista una data precisa della sua nascita, le prime raffigurazioni compaiono in stampe ukiyo-e e dipinti del XIX secolo. Una delle leggende più note è quella del tempio Gotokuji, situato a Tokyo. Si racconta che un sacerdote povero condividesse il poco cibo che aveva con il suo gatto Tama. Un giorno, durante un temporale, il daimyo Ii Naotaka si rifugiò sotto un albero vicino al tempio. Vide il gatto che sembrava fargli cenno di entrare. Incuriosito, si avvicinò al tempio e pochi istanti dopo un fulmine colpì l’albero sotto cui si era riparato. Da quel momento, il gatto fu considerato un portatore di salvezza e fortuna.
Il gesto del gatto, quindi, non è un saluto, come erroneamente si pensa, ma un invito. E poi nella cultura giapponese anche il colore della statuetta assume significati differenti: bianco per la purezza; oro per la ricchezza, nero per la protezione dagli spiriti maligni, rosso per la salute e verde per il successo. Il Maneki Neko indossa spesso un collare con campanellino, una moneta d’oro chiamata koban e può essere accompagnato da altri simboli di buon auspicio.
A Tokyo, nel tempio Gotokuji e al santuario Imado, le statuette del gatto portafortuna vengono offerte dai fedeli come segno di gratitudine.