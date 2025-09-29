Oggi l'incontro tra Trump e Netanyahu: sul tavolo il ruolo del Qatar

AGI - Si incontreranno oggi alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. I media israeliani spiegano che uno dei temi sul tavolo dello Studio Ovale è il coinvolgimento del Qatar nella ricostruzione e nella gestione della Striscia di Gaza.
Il Qatar vuole essere il "fattore dominante" nella Striscia di Gaza, mentre Israele - in seguito al deterioramento delle relazioni con il Qatar - vuole ridurre il più possibile l'influenza dell'emirato nella Striscia di Gaza nel "giorno dopo". Da ieri, rivelano fonti, è stato raggiunto un compromesso sul tema.
Un'altra questione riguarda invece la questione della libertà d'azione dell'Idf di agire nel caso in cui Hamas rafforzi, ricostruisca, accumuli armi e altro ancora. Israele ha chiesto che fosse chiaramente dichiarato che l'esercito avrà libertà d'azione per rimuovere le "minacce terroristiche" dalla Striscia di Gaza.