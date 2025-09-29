In Usa un uomo confessa in tv l'omicidio dei genitori

AGI - Uno uomo di 53 anni proveniente da Albany ha fatto un'agghiacciante confessione in diretta tv.
"Dieci anni fa ho ucciso i miei genitori e li ho seppelliti nel cortile di casa", ha dichiarato Lorenz Kraus alla CBS6, il giorno dopo che la polizia aveva trovato i due corpi.
Le forze dell'ordine stavano inizialmente indagando sul motivo per cui i genitori di Kraus, Franz e Theresia, continuavano a ricevere i pagamenti della previdenza sociale nonostante nessuno li vedesse più da anni.
Kraus, dopo pochi minuti dall'inizio dell'intervista con il conduttore Greg Floyd ha fatto la sorprendente ammissione. "Si'" ha detto Kraus. "Ed è stato cosi' veloce". L'uomo non ha spiegato se i suoi genitori avevano malattie terminali, ma ha semplicemente affermato che sua madre era rimasta ferita dopo una caduta mentre attraversava una strada e che l'intervento di cataratta aveva lasciato suo padre incapace di guidare. Quando il conduttore ha chiesto a Kraus i dettagli riguardanti la morte dei suoi genitori, la risposta è stata agghiacciante. "Li ho soffocati", ha affermato l'uomo, ora accusato di omicidio plurimo e occultamento di cadaveri.