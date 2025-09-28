Sparatoria in una chiesa nel Michigan: due morti e diversi feriti gravi. Ucciso l'attentatore

AGI - A un mese esatto dalla strage nella scuola cattolica a Minneapolis, l'incubo sparatoria ritorna per l'ennesima volta negli States. Questa volta è successo nel Michigan. Il bersaglio la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, chiesa dei mormoni di Grand Blanc, dove era in corso una funzione religiosa.
Bilancio e dinamica dell'attacco
Il bilancio attualmente è di almeno due persone morte e diversi feriti, tra cui alcuni bambini, mentre l'attentatore è stato neutralizzato dalla polizia in uno scontro a fuoco. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, attorno alle 11:00 di mattina, ore locali, un 40enne di Burton, ha sfondato il muro dell'edificio con il suo pickup prima di sparare e appiccare un incendio, le cui fiamme prima dello spegnimento si sono avvistate a distanza di oltre cinquanta chilometri.
JUST IN: At least 1 person dead and 9 injured after Michigan church shooting and fire, police chief says. Authorities believe additional victims may be found. Follow live updates.https://t.co/juYJaKJieU— CNN (@CNN) September 28, 2025
Nel luogo della sparatoria e dell'incendio sono stati trovati anche tre ordigni esplosivi improvvisati. Lo hanno riferito due alti funzionari delle forze dell'ordine statunitensi alla Nbc News, i quali non hanno specificato se si tratta di ordigni incendiari o esplosivi.
Dichiarazioni della polizia
Il capo della polizia di Grand Blanc Township, William Renye, ha dichiarato in una conferenza stampa che nove persone con ferite da arma da fuoco sono in questo momento ricoverate in ospedale, con "diversi" feriti in condizioni particolarmente critiche e la previsione è che ci saranno altre vittime. Secondo gli investigatori, l'uomo - dopo la sparatoria ha appiccato deliberatamente un incendio alla chiesa.
Indagini in corso e movente sconosciuto
Per ora, risulta sconosciuto il movente, e per questo motivo, le autorità stanno eseguendo un mandato di perquisizione nella residenza dell'autore della strage. Lì, ha spiegato il capo della polizia di Grand Blanc Township, William Renye, verranno esaminati i tabulati dei telefoni cellulari, in cerca di scoprire le ragioni. Renye ha detto che l'Fbi ha assegnato "100 agenti nell'area" per cercare di ottenere dichiarazioni dai testimoni.
Reazioni politiche
Immediata la reazione di Donald Trump. Su Truth, il presidente statunitense ha affermato che la sparatoria avvenuta nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni "sembra essere l'ennesimo attacco ai cristiani degli Stati Uniti". Mentre il ministro della Giustizia americano, Pam Bondi, dopo aver disposto l'invio dell'Fbi ha affermato che "una tale violenza in un luogo di culto è straziante e agghiacciante". Il governatore del Michigan Gretchen Whitmer ha condannato la violenza "ovunque", ma "soprattutto in un luogo di culto".
Numerosi feriti ricoverati in ospedale
Diversi feriti nella sparatoria e nell'incendio sono state curati dall'Henry Ford Genesys Hospital. Lo ha detto un portavoce dell'ospedale. "I nostri cuori vanno ai nostri pazienti, alle loro famiglie e alla comunità, comprese le persone che adoravano quando si è verificato il tragico atto di violenza", ha dichiarato, sottolineando che l'Henry Ford Genesys Hospital "è dotato di operatori sanitari esperti che si prendono cura di tutti i pazienti".