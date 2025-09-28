Centinaia di missili e droni colpiscono l'Ucraina, feriti tra i civili

AGI - La Russia ha lanciato centinaia di droni e missili contro l'Ucraina durante la notte. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. Gli attacchi hanno distrutto edifici residenziali e causato vittime civili, ha scritto Sybiha su X. "Dobbiamo massimizzare il costo per la Russia di un'ulteriore escalation", ha scritto ancora il capo della diplomazia di Kiev.
Gli attacchi aerei russi della scorsa notte hanno causato 21 feriti, due dei quali gravi, a Zaporizhzhia e 6 a Kiev. Lo riferiscono le amministrazioni delle due regioni ucraine su Telegram. Numerosi edifici residenziali hanno subito danni. Altre fonti riferiscono di 10 feriti e 2 morti nella capitale.
"Ancora una volta, edifici residenziali e infrastrutture vengono colpiti. Ancora una volta, è una guerra contro i civili," ha detto Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino.
"Ci sarà una risposta a queste azioni. Ma anche i colpi economici dell'Occidente contro la Russia devono essere più forti," ha detto Yermak.
Le forze armate polacche hanno dichiarato su X di aver fatto decollare jet da combattimento nel proprio spazio aereo e di aver messo i sistemi di difesa aerea terrestri in stato di massima allerta in risposta agli attacchi russi in Ucraina. Le misure erano preventive e mirate a garantire lo spazio aereo polacco e a proteggere i cittadini, specialmente nelle aree adiacenti all'Ucraina, hanno detto le forze.