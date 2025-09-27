Lavrov all’ONU: “Nessuna volontà di pace da Kiev e Ue sull’Ucraina”

Netanyahu parla all'Onu: "Israele deve finire il lavoro a Gaza". Poi l'appello ad Hamas: Liberate gli ostaggi, deponete le armi"

Il premier israeliano si è rivolto agli ostaggi in mano a Hamas: "Non riposeremo finché non vi avremo riportato a casa". Decine di delegati hanno abbandonato l'Aula