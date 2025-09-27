Zelensky: "92 droni erano diretti verso la Polonia. L'Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo"

AGI - In riferimento alle incursioni di droni che si stanno verificando nelle ultime settimane, Zelensky ha avvertito che l'Italia "potrebbe essere il prossimo obiettivo". Su X, il presidente ucraino ha scritto: "92 droni erano diretti verso la Polonia. Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo. Eppure, vediamo la direzione, per così dire, la coreografia di questo volo. L'Italia potrebbe essere la prossima".
Regarding Russia’s attacks against European countries: Russia is testing their ability to defend themselves and trying to influence societies so people begin to ask: “If we can’t protect ourselves, why should we keep supporting Ukraine?” This is intended to reduce assistance to…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2025
Zelensky ha poi spiegato che alcuni Paesi "potrebbero preoccuparsi di trasferire i sistemi di difesa aerea in Ucraina e decidere di tenerli in patria", ma il leader ucraino ha sottolineato che "non funziona cosi'", dal momento in cui "non e' possibile utilizzare sistemi come il Patriot per abbattere tutti i droni". "Semplicemente non ci sono molti intercettori al mondo", ha concluso Zelensky.
Tajani, non credo che Italia sia obiettivo militare
"Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale e che l'Italia sia un obiettivo militare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando in diretta su Rete 4 le frasi pronunciate da Zelensky per cui l'Italia sarebbe il prossimo obiettivo dell'incursione di droni russi. "Mi auguro che non accada. Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale e che l'Italia sia un obiettivo militare", ha affermato il ministro degli Esteri, aggiungendo che "in ogni caso la nostra difesa aerea e la Nato è pronta ad abbattere qualsiasi minaccia".